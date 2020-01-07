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HaberlerFutbolSON DAKİKA! Sekidika'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray üçüncü transferini yaptı

Son dakika: Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Son dakika haberine göre Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer etti. Eskişehirspor'dan alacakları bulunan Nijeryalı yıldız için Eskişehirspor'a bonservis bedeli ödenmeyeceği belirtildi. Devre arası transfer döneminde daha önce Henry Onyekuru'yu 6 ay, Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllık kiralayan Galatasaray'ın üçüncü transferi Sekidika oldu

Galatasaray

Galatasaray Sekidika'yı transfer etti! TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da top koşturan ve kırmızı-siyahlılardan alacakları bulunan Jesse Sekidika, artık sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Alacakları nedeniyle Eskişehirspor'la masaya oturan ve sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Nijeryalı futbolcunun Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin kısa süre içerinde resmen açıklanması ve Sekidika'nın Galatasaray'ın kampına katılması bekleniyor.

Eskişehirspor'a 2018 yazında transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 maçta forma giymiş ve 8 gol 2 asistlik performansıyla dikkatleri çekmişti.

Sekidika, Galatasaray'ın bu transfer dönemindeki üçüncü transferi oldu. Sarı-kırmızılılar geçen günlerde Monaco'dan Henry Onyekuru'yu 6 ay, RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi ise 1,5 yıllık kiralamıştı.

DÖRDÜNCÜ NİJERYALI OLDU!

Jesse Sekidika, Galatasaray'da forma giyecek dördüncü Nijeryalı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijeryalı futbolcular Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru top koşturmuştu. Valentine Ozornwafor bu yaz kadroya katılmasına rağmen resmi mücadelede oynamadan Almeria'ya kiralık gönderilmişti.

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