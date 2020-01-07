SON DAKİKA! Sekidika'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray üçüncü transferini yaptı

Galatasaray Sekidika'yı transfer etti! TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da top koşturan ve kırmızı-siyahlılardan alacakları bulunan Jesse Sekidika, artık sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Alacakları nedeniyle Eskişehirspor'la masaya oturan ve sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Nijeryalı futbolcunun Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin kısa süre içerinde resmen açıklanması ve Sekidika'nın Galatasaray'ın kampına katılması bekleniyor.

Eskişehirspor'a 2018 yazında transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 maçta forma giymiş ve 8 gol 2 asistlik performansıyla dikkatleri çekmişti.

Sekidika, Galatasaray'ın bu transfer dönemindeki üçüncü transferi oldu. Sarı-kırmızılılar geçen günlerde Monaco'dan Henry Onyekuru'yu 6 ay, RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi ise 1,5 yıllık kiralamıştı.

DÖRDÜNCÜ NİJERYALI OLDU!

Jesse Sekidika, Galatasaray'da forma giyecek dördüncü Nijeryalı futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Nijeryalı futbolcular Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru top koşturmuştu. Valentine Ozornwafor bu yaz kadroya katılmasına rağmen resmi mücadelede oynamadan Almeria'ya kiralık gönderilmişti.