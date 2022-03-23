Sevgi'nin şüpheli ölümünde flaş tahliye! 0:00 / 0:00

DHA

Geçen yıl 17 Kasım günü meydana gelen olayda bir çocuk annesi Sevgi G., sokakta yaralı halde bulundu.

DHA'nın haberine göre ambulansla hastaneye götürülen Sevgi G., nasıl yaralandığının sorulması üzerine 'Kendimi bıçakladım' derken, sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamayarak 23 Kasım'da hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Durdu G., bir kadınla daha önce aralarında geçen yazışmaları eşinin görmesi üzerine tartıştıklarını, devamında da Sevgi G.'nin bıçakla intihar ettiğini öne sürdü.

AĞIRLAŞTIRIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise üzerinde kan lekesi bulunan bir bıçak ele geçirilirken, Durdu G. tutuklandı. Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı, Durdu G. hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması için hakkında dava açtı.

Durdu G.'nin babası İ.G. ile arkadaşı Ş.A.'nın da 'suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianameyi düzenleyen cumhuriyet savcısı, Sevgi G.'nin otopsisinde 3 bıçak darbesi tespit edildiğini belirterek, yaralanmanın sayısı, niteliği ve şekli birlikte değerlendirildiğinde müteveffanın kendisini karın kısmından üç kez kesici delici aletle yaralayarak intihar etmeye çalıştığı şeklindeki eylemini hayatın olağan akışına aykırı buldu.

'HANGİ HAMLEDE YARALANDIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Durdu G. ile diğer sanıklar babası ve arkadaşı Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya aileler ile tarafların avukatları katıldı. Eşini öldürmediğini ifade eden Durdu G., tartışmadan sonra eşinin kendi kendini bıçakladığını belirterek, "Bıçak vücuduna değdi, hangi hamlede yaralandığını hatırlamıyorum. 'Durdu ölüyorum' dedi, ben bunun üzerine yardım çağırmak için telefonumu almaya gittim sonra Sevgi kapıdan dışarı çıktı."

'AKLANMAK İSTİYORUM'

Ambulansla eşinin hastaneye götürüldüğünü, kendisinin de arkasından bir arkadaşıyla hastaneye gittiğini ifade eden Durdu G., şöyle devam etti:

"Doktorlardan biri bana 'Şimdilik bir sıkıntı yok, 1-2 saat içerisinde gidersiniz' dedi. 15-20 gün önce adli bir olaya karışmıştım, aileme karşı mahcup olmuştum. Doktor '1-2 saat sonra gidersiniz' dediği için yine karakolluk olmayalım, eşimi karakol karakol gezdirmeyeyim, diye düşündüm. Yanımdaki arkadaşım Ş.A.'ya 'Git yengene söyle kazara oldu desin' dedim. Ş.A., içeri gidip geldi, 'Yengem polise zaten kendisini, kendisinin bıçakladığını söylemiş' dedi. Ben eşime tokat dahi atmadım, suçsuzum. 4,5 aydır tutukluyum, çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum, eşimi öldürmekle suçlanıyorum, eşimin mezarını dahi görmedim. Çevrede cinayet işleyen bir katil gibi görünüyorum. Ben aklanmak istiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Suç delillerini yok etmekle suçlanan sanık Ş.A. ile Durdu G.'nin babası İ.G. de suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Sevgi G.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları ile hastane polisinin de tanık olarak dinlendiği duruşma sonunda mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu'ndan raporunun beklenmesine, delillerin büyük oranda toplandığı gerekçesiyle Durdu G.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.