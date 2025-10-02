Habertürk
        Haberler Dünya SUMUD: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda | Dış Haberler

        SUMUD: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda

        Küresel Sumud Filosu, tüm aktivistlerin İsrail'in Aşdod Limanı'nda olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada aktivistlerin sağlıklarının iyi ve güvende oldukları aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "İsrail'deki bayram tatili nedeniyle süreç biraz uzayabilir, endişe edilecek bir durum yok." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.10.2025 - 17:57 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:25
        SUMUD: Tüm aktivistler Aşdod Limanı'nda
        

        38 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

        Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısında Tel Aviv yönetiminin yasa dışı alıkoyduğu ve durumları teyit edilebilen Türk aktivist sayısının 38 olduğunu açıkladı.

        Delegasyonun basın biriminden, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Türk aktivistlere ilişkin AA muhabirine açıklama yapıldı.

        Açıklamada, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 38 olduğu ifade edildi.

        Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:

        "(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (TR1 Austral) İkbal Gürpınar, Said Ercan, Muhammet E. Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet E. Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa M. Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye S. Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem."

        Açıklamada, 9 kişiyle iletişim kurulamadığı, bu kişilerle beraber ele konulan Türk sayısının 47 olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Türkiye'nin girişimleri sürüyor

        Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda, yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip edildiğini bildirmişti.

        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunurken bu kişilerin aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.

