Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

KISITLAMA BAŞLADI EKİPLER DEVREYE GİRDİ

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokaklar ve caddeler boşaldı. Polis ekipleri ise kısıtlamayı ihlal eden kişilere yönelik çalışmalara başladı.

Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Zeytinburnu'nda polis ekipleri çalışma yaptı. Boş kalan sokaklarda gezen kişilere ve araçlardaki sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, izin belgesi olmayıp gezen kişilere cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetielrinien gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.