Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA ŞOKE EDEN OLAY! Bırakıp kaçtılar! Sokakta altın dolu kasa!

Bırakıp kaçtılar! Sokakta altın dolu kasa!

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 şüpheli, bir kuyumcu dükkanından çaldıkları içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan çelik kasayı, özel olarak yaptırdıkları el arabasıyla taşımak isterken düşürdü. Kasayı kaldıramadıkları için bırakıp kaçan şüphelilerden 1'i İzmir'de yakalanıp, tutuklandı

kuyumcu soygunu
DHA

Manisa'nın Salihli ilçesindeki, Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına dün sabah saat 06.30 sıralarında giren 2 şüpheli, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan 150 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı alıp, yanlarında getirdikleri el arabasına yükledi. Ardından da çekerek, kiralık olan otomobillerine götürmek istedi.

KASAYI KALDIRAMAYANCA BIRAKTILAR

DHA'da yer alan habere göre el aracı sokak ortasında devrildi ve kasa üzerinden düştü. İkili, ağırlığı nedeniyle yeniden kaldırmadıkları kasayı bırakıp, kaçtı. Hırsızlık olayının ortaya çıkmasının ardından polis, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerde, 2 şüphelinin kasayı götürmeye çalıştıkları anlar belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Ardından da şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis, M.E.'yi kaçtığı İzmir'de yakalayıp, Salihli'ye getirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E., tutukladı. Diğer şüpheli ise aranıyor. Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beyoğlu'nda sahaflık yapan Sedat Yardımcı kitapla ilgili öyküsünü anlattı
GÜNDEMGezegen Sahaf: Kitaba adanan bir ömür
Kampüs nasıl yazılır? Kampüs ne demek? Kampüs TDK imla
GÜNDEMKampüs nasıl yazılır? Kampüs ne demek?
PAEM sonuçları açıklandı! Komiser yardımcılığı sınav sonuçları sorgulama işlemi
GÜNDEMPAEM komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı!
Son dakika! Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık düşüyor! Kar ve yağmura teslim!
GÜNDEMMeteoroloji uyardı! Kar ve yağmura teslim!
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri güncel liste 29 Aralık 2019
GÜNDEMİstanbul 29 Aralık elektrik kesintileri güncel liste
TEM'de feci kaza! Cip bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı
GÜNDEMCip bariyerlere ok gibi saplandı!
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
GÜNDEMKamyonun çarptığı bisikletli öldü
Tekirdağ'da otomobil TIR'a çaptı: 6 yaralı
GÜNDEMOtomobil TIR'a çaptı: 6 yaralı
İzmir’de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı
GÜNDEMİzmir’de otomobil köprüden uçtu
Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı! Polis Akademisi PAEM intibak eğitimi ne zaman?
GÜNDEMKomiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X