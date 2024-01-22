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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sürüklenen gemiden helikopterle kurtarıldılar!

        Motor arızası nedeniyle sürüklenen gemimin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

        Şiddetli fırtınanın da etkili olduğu Ege Denizi'nde büyük bir panik yaşandı. Balıkesir açıklarında meydana gelen olayda motor arızası yaşayan ve sürüklenen geminin 7 kişilik mürettebatı helikopterle kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:15
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        Sürüklenen gemiden helikopterle kurtarıldılar!
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        Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebat, helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Erdek ilçesi açıklarında meydana geldi. 7 mürettebatı bulunan 40 metre uzunluğundaki 'MV Sicilia' isimli yük gemisi, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı.

        Gemiden 'acil durum' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

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        Dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatı, helikopter ile kurtarıldı. Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi.

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        #son dakika
        #Balıkesir
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