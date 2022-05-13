Tam vahşet! Anne 2 yaşındaki kızını öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tam vahşet! Anne 2 yaşındaki kızını öldürdü
ABONE OL

Antalya'da korkunç olay! Anne 2 yaşındaki kızını öldürdü

Son dakika haberine göre Antalya'da tam bir vahşet yaşandı. Kentin Manavgat ilçesinde Mersiye G. isimli kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızı Betül G'yi bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olayın ardından anne, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Son dakika: Tam vahşet! Anne 2 yaşındaki kızını öldürdü
Tam vahşet! Anne 2 yaşındaki kızını öldürdü
0:00 / 0:00
İHA

Korkunç olay ilçede bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Mersiye G. (25) isimli kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnından 2 ayrı noktadan bıçakladı.

İHA'nın haberine göre olay, aynı evde kalan Mersiye G.'nin annesinin, genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ile ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Korkunç olayda talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.’nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kuruldu
GÜNDEM Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kuruldu
Hem kirayı ödemedi, hem de başkasına kiraladı
GÜNDEM Hem kirayı ödemedi, hem de başkasına kiraladı
Genç emlakçıdan acı haber
GÜNDEM Genç emlakçıdan acı haber
Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı
GÜNDEM Tapu kavgasında sopalar konuştu: 10 yaralı
Son dakika | Tekirdağ'da arı katliamı: 4 milyon arıyı öldürüp ana arıları çaldılar!
GÜNDEM 4 milyon arıyı öldürüp ana arıları çaldılar!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son dakika: İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
GÜNDEM İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü ...
Son dakika haberi: Eda Nur Kaplan davasında karar açıklandı! Cinsel saldırı iddiası kabul edildi mi?
GÜNDEM Eda Nur davasında karar açıklandı!
Nüfus Müdürlüğü'nden sığınmacı açıklaması
GÜNDEM Bakanlık'tan 15 bin sığınmacı açıklaması
Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 2022 EGM PA 3 bin 250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru ekranı
GÜNDEM Bekçi alımı başvurusu için son gün!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.