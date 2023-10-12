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        Haberler Gündem İstanbul'da deprem! Son dakika: 3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi! - Gündem haberleri

        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!

        İstanbul'da, Kumburgaz Fayı üzerinde dün akşam meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 07:35 Güncelleme: 12.10.2023 - 07:48
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        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
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        İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat: 19.36'da meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

        "DEPREM KUMBURGAZ FAYI ÜZERİNDE"

        "Birçok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor.

        "ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK"

        Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın.

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        DİRENÇLİ DEPREM ALANLARINA DİKKAT ÇEKTİ

        Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Millet olarak depremi durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz. Yöneticilerimizden talep edin."

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        #istanbul deprem
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