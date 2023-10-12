3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi! İstanbul'da, Kumburgaz Fayı üzerinde dün akşam meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi

Habertürk Giriş: 12.10.2023 - 07:35 Güncelleme: 12.10.2023 - 07:48 facebook

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