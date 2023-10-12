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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Gelir İdaresi, Microsoft'a yaklaşık 29 milyar dolarlık vergi borcu çıkardı

        Microsoft, 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesi için ABD Gelir İdaresinden (IRS) bildirim aldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 00:49 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:49
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        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
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        Microsoft, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı açıklamada, 2004-2013 vergi dönemi için IRS'den bildirim aldığını duyurdu.

        Bildirimin şirketin karlarını farklı ülkeler ve bölgeler arasında nasıl dağıttığını denetlenmesine yönelik IRS ile devam eden bir anlaşmazlıkla ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda IRS'in Microsoft'tan cezalar ve faizlerin yanı sıra 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesini istediği kaydedildi.

        Açıklamada, Microsoft'un IRS'in ek vergi talebine katılmadığı, duruma gerekirse adli makamlar nezdinde itiraz edileceği bildirildi.

        Microsoft'un her zaman IRS kurallarına uyduğuna ve ABD'de ile dünya genelinde vergilerini ödediğinin altı çizilen açıklamada, 2004'ten bu yana ABD'ye 67 milyar doların üzerinde vergi ödendiği kaydedildi.

        Açıklamada, 30 Eylül itibarıyla şirketin gelir vergisi beklenmedik durum karşılıklarının yeterli olduğu vurgulandı.

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