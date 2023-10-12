Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Antalya'nın batısı, Denizli, Burdur, Van, Muğla ve Bitlis'te yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 23° Ankara Güneşli 20° İzmir Güneşli 26° Antalya Güneşli 30° Trabzon Parçalı bulutlu 18° Bursa Güneşli 21° Adana Güneşli 32° Diyarbakır Güneşli 27° Gaziantep Güneşli 27° Ağrı Güneşli 18°

Hava sıcaklığının Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.