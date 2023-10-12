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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Antalya'nın batısı, Denizli, Burdur, Van, Muğla ve Bitlis'te yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 07:24 Güncelleme: 12.10.2023 - 07:24
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        Bu iller için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 18°

        Bursa

        Güneşli 21°

        Adana

        Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Güneşli 18°

        Hava sıcaklığının Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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