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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tatilin ilk 5 gününde acı bilanço! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Tatilin ilk 5 gününde acı bilanço!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:00
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        İlk 5 günde acı bilanço!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu.

        Yerlikaya şunları kaydetti: "Bayram tatilinin 5.günü 24 saatlik sürede 696 trafik kazası meydana geldi. 19 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 205 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk gününde ise maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi yaralandı."

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