TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifinin 20'nci maddesi üzerinde görüşmeler sürerken DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında, 'Çıplak arama' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu dün 'Devlet Memurları Kanunu Teklifi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Gergerlioğlu'nun açıklamaları Genel Kurul'da tansiyonu yükseltirken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yeniden söz istedi. Zengin, "Ben kendisine, 'Sen' demeyeceğim. Bu beyefendi olmayan şahsın kesinlikle hukuki bir ehliyeti yoktur. Bu kürsüye çıkıp biraz evvel Grup Başkan Vekili ve arkadaşlarımıza da ifade ettim bu kürsüye her geldiğinde, 'Özlem Zengin' demek sapık bir tavırdır, her geldiğinde sapıkça bir tavırdır. Aynen böyledir, aynen böyledir. Söylerim. Evet söylerim, ne söyleyeceğime ben karar veririm. Bu takıntılı bir tavırdır, böyle bir şey olamaz. Her kürsüye geldiğinde yalan söyleyen, her kürsüye geldiğinde bana 'Yalancı' diyen, her kürsüye geldiğinde defaatle aynı şeyi tekrar ediyor. Daha kaç kere cevap vereceğiz? Bakınız, bugüne kadar defaatle aynı şeyi söyledi. Fahrettin Bey avukattır, bu olaylar yaşanırken bire bir şahit olmuştur, Uşak milletvekilidir. Ben defaatle kendi avukatlarıyla, dönemin valisiyle, olayın mağduru olduğunu iddia eden kadınların bütün avukatlarıyla konuşarak bu açıklamayı yaptım ve utanmadan, utanmadan yalan söylediğimizi söylüyorsunuz. Bir daha söylüyorum, Uşak'ta bahsettiğiniz gibi tamamen çıplak bir arama zinhar yapılmamıştır. Bunu bir kez daha söylüyorum ama siz bunu tekrar ediyorsunuz çünkü burada FETÖ'cülerin kurduğu yeni bir oluşum vardı, bu oluşumu bu şekilde davranarak gölgelemek istediler, siz de buna yardımcı oluyorsunuz, buna alet oluyorsunuz. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Zengin'in konuşması esnasında AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı. Ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli söz aldı. Temelli, temiz bir üslup çağrısında bulunarak, "Defalarca burada, 'Bu kirli dilin sonu olmalı' dedik. Defalarca burada, 'Şiddet dilinden bu Meclisi kurtaralım' dedik. Defalarca burada bu konuda bir mutabakat sağladık" dedi. Zengin bu sözlere karşılık, "Bir daha asla benim adımı ağzına almayacak, benim adımı ağzına almayacak; sapık adam. Adımı ağzına almayacak, almayacak" derken Temelli, "Müsaade edin Özlem Hanım, müsaade edin; her şeyi kişiselleştirmeyin. Burada bir eleştiri size yöneltildi, eleştiriye kalkıp yanıt verebilirsiniz ama siz küfrediyorsunuz, küfrediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, 'Demeye devam edeceğim' biz de diyoruz ki, buna izin vermeyiz, biz bu dili kabul etmiyoruz. Burada her türlü eleştiriye tahammül göstermek zorundasınız" diye konuştu.

ZENGİN: GERGERLİOĞLU, BİR DAHA BENİM ADIMI ANMAYACAK

Genel Kurul'da tansiyon yükselmeye devam ederken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Buradaki problem, konuşan hatibin her kürsüye çıktığında benim adımı anmasıdır, olayı şahsileştiren bizatihi kendi vekilinizdir. Bakın, her bir arkadaşım şahit, Muhammet Bey şahit, daha evvel Sayın Başkanım buradaydı, ben yokken yine adımı zikretmiştir. Her konuşmada benim adımı zikrederek, beni hedef göstererek, devamlı olarak bu konuyu benim üzerime getiren bizatihi kendisidir. Eğer bu konu kapansın isteniliyorsa bu beyefendi benim adımı bir daha anmayacak. Bu kadar! Bu, takıntılı bir tavırdır, takıntılı bir tavırdır, takıntıdır. Söylediğim her kelime doğrudur, her kelime doğrudur, hukuken de doğrudur. Asla, bir adım geri atmıyorum. Söylediğim her şey doğrudur. Sizler birer yalancısınız; başta da siz" dedi.