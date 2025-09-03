Gürsel Tekin, Özel'den randevu isteyecek
Gürsel Tekin, "Yarın Özgür Özel'i arayıp randevu isteyeceğim" açıklamasını yaptı
Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlendirmesini kabul edeceğini açıklamasının ardından partiden ihraç edilmişti.
İhraç kararının ardından Tekin savunma yapmaya çağırıldı. Tekin bu kararlar üzerine"Yarın Özgür Özel'i arayıp randevu isteyeceğim" açıklamasını yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN DA RANDEVU İSTEYECEK
Tekin'in ayrıca yarın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da görüşmek için randevu isteyeceği öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...
Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir