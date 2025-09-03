Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gürsel Tekin, Özel'den randevu isteyecek

        Gürsel Tekin, Özel'den randevu isteyecek

        Gürsel Tekin, "Yarın Özgür Özel'i arayıp randevu isteyeceğim" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.09.2025 - 21:23 Güncelleme: 03.09.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekin, Özel'den randevu isteyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlendirmesini kabul edeceğini açıklamasının ardından partiden ihraç edilmişti.

        İhraç kararının ardından Tekin savunma yapmaya çağırıldı. Tekin bu kararlar üzerine"Yarın Özgür Özel'i arayıp randevu isteyeceğim" açıklamasını yaptı.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN DA RANDEVU İSTEYECEK

        Tekin'in ayrıca yarın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da görüşmek için randevu isteyeceği öğrenildi.

        Ayrıntılar gelecek...

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller