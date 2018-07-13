TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Edirne istikametinde bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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DHA'nın haberine göre, dumanlar çıkan aracı güvenlik şeridine çeken sürücü daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın ve itfaiyenin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk devam ediyor.