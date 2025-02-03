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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu etkisiz!

        47 şehidin katili olan terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu etkisiz!

        MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin Ayn El Arab sözde istihbarat sorumlusu Mahmut Ağca'yı etkisiz hale getirdi. Terörist Ağca, İstanbul Beşiktaş'ta 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu terör eyleminin planlayıcıları arasındaydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:48
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        47 şehidin katili etkisiz!
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        MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlularından "Azad" kod adlı Mahmut Ağca'yı Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, 2015'ten beri Türkiye'de gerçekleştirilen bazı terör eylemlerini organize ettiği belirlenen terörist Ağca'yı öncelikli hedef listesine aldı.

        Suriye'nin Aynularab bölgesindeki bir evde örgütsel görüşme yaptığı tespit edilen terörist Ağca, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Örgüte 2006'da katılan terörist Ağca'nın 29 Ağustos 2015'te Şanlıurfa'da polis otosuna yönelik 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı ile 10 Ağustos 2016'da Diyarbakır Sur'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik 6 sivilin şehit olduğu, 9'u emniyet personeli olmak üzere 17 vatandaşın yaralandığı terör olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı belirlendi.

        Ağca'nın ayrıca 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen 40'ı emniyet mensubu 47 vatandaşın şehit olduğu, 242 vatandaşın yaralandığı, 8 Ocak 2022'de Şanlıurfa/Akçakale Suriye sınır hattında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı ile gerçekleştirilen 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı, 7 Ağustos 2024'te Suriye/Azez'de yer alan kontrol noktasında SMO mensuplarına yönelik patlayıcı yüklü tır ile gerçekleştirilen terör eylemlerinin planladığı tespit edildi.

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