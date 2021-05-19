Thodex'te kritik ifade! 0:00 / 0:00

DHA

Şüpheli Rana Azap emniyet ve savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Belirtilen suçlarla ilgili herhangi bir bağım yoktur. Ben karantinadaydım, karantina sürem bittikten sonra hakkımda çıkan haberlerden dolayı savcılığa geldim. Tarafıma yüklenen suçlarla alakam yoktur" şeklinde konuştu.



"BANA 'SİSTEMDE SIKINTI VAR, DÜZELECEK' DEDİLER"

DHA'da yer alan habere göre Azap, ifadesine şöyle devam etti: "Benim hesap hareketim olmamıştır, 50 bin lira hesap hareketi nişanlımla ilgilidir. Kendisinin dogecoin almak istemesi nedeniyle benim hesabıma yolladı paradır. Zaten ben de sistemden 50 bin lirayı çekemedim. Bunu şirkete ilettim. Ben cumartesi gününden itibaren paramı ne zaman çekebileceğimi sordum, bana 'Sistemde sıkıntı var, düzelecek' dediler."

"FARUK BEY BANA HER ŞEY DÜZELECEK DEDİ"

Onur Can Gündüz'e, Serap Özer'e durumu mesaj attığını kaydeden şüpheli Azap, "Faruk Bey bana ortak gruptan 'Her şey düzelecek' dedi. Haberlerde yurt dışına çıktığı söylentilerinden sonra gruptaki herkesle bir açıklama yapması için baskı yaptık. Bu baskı sonunca web sitesindeki yazısını bizimle paylaştı. Ben şirkette muhasebe personeli olarak işe alındım. Personellerin yemek kart yüklemelerini, personellerin emeklilik işlemlerini, faturaların toplanmasını yapıp ay sonunda mali müşavire veriyordum. Ben Serap Hanım'la çalışıyordum, muhasebe departmanında 5 kişiydik" ifadelerini kullandı.

Şüpheli Rana Azap, karantinada olduğunu yineleyerek suçlamaları kabul etmediğini vurguladı. Hakimlik, Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar vermişti.

391 BİN MAĞDUR

700 bin üyesi olduğunu açıklayan Thodex'in sistemini kapatan sahibi Özer'in yaklaşık 391 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. İlk tespitlere göre Thodex’te 150-300 milyon arası bir bakiyeden bahis edilirken şirketin uluslararası istatistik sitelerinde 16 Nisan'da işlem hacimlerinin 1.4 milyar dolarları görmesi kaybolan rakamın çok daha yüksek olabileceği şüphesini doğuruyor. Zira mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç’ın hesaplama ve iddiasına göre bu tutar 2 milyar dolarları buluyor.

SOYLU: 108 MİLYON DOLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilgili birimlerin yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar tespit edilen rakamın 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret ederek, bu tutarın muhasebecisinden bilgi işlemcisine kadar gözaltına alınan kişilerin sorguları ve muhasebe bilgileriyle ortaya çıkarıldığını dile getirmişti.