TikTok ve YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? TikTok ve YouTube neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?
TikTok ve YouTube çöktü mü sorusu 20 Mart Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Masaüstü ve mobil üzerinden video platformu Tiktok ve Youtube'a girmeye ve video izlemeye çalışanlar, yüklenme problemleriyle karşılaşıyor. Yaşanan problemin nedeni ve ne zaman çözüleceği sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, TikTok ve YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? TikTok ve YouTube neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte, TikTok ve YouTube erişim sorunu son durum...
TikTok ve YouTube çöktü mü sorusu 20 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde video paylaşım ve sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar tarafından yanıt aramaya başladı. Uygulamalara erişim sağlamaya çalışan kişiler giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya platformlarına giriş yapabilenler ise akış yenilenmeme hataları yaşadı. Peki, 20 Mart TikTok ve YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, TikTok ve YouTube erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.
TİKTOK VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
19 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Tiktok ve Youtube'a erişim sağlamaya çalışan kişiler giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kaldı.
Yaşanan erişim sorunları nedeniyle sosyal medya kullanıcıları, "TikTok ve YouTube çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar;
TİKTOK VE YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.
İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor.
Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlarda erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'ta da erişim sorunları yaşanıyor.
TİKTOK VE YOUTUBE ERİŞİM SORUNU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Hata tespit raporuna göre YouTube ve TikTok'ta, saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Ancak platformlar hakkında BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
YouTube ve TikTok erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.