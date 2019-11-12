İstanbul Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda iddialara göre, A.E. caddede park halindeki otomobili çalıştırıp geri çıkmak istedi. Bu sırada caddede aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen B.B. ise A.E.'ye yol vermedi.

OTOMOBİLİNE ÖNCE TEKME ATTI

DHA'da yer alan habere göre ikili arasında yaşanan tartışma sonucu B.B., aracından inerek önce A.E.'nin otomobiline tekme attı sonra da A.E.'ye saldırdı. Olay sonrası, darp edildiğini iddia eden A.E., Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne gelerek şikâyetçi oldu.

İKİSİ DE BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

A.E.'nin ifadeleri üzerine, otomobilinin plakasından tespit edilen B.B., polis merkezine davet edildi. Her iki kadın sürücü de, polis merkezinde birbirlerinden şikâyetçi oldu. Ekipler, olay yerindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.