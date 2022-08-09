Trafikte tartıştı! Bacağından vurdu!

İstanbul'da Ataşehir'de, 2 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.
TRAFİKTE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
SİLAHINI ALIP OLAY YERİNE GELDİ
Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi.
BACAĞINDAN VURUP YARALADI
Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
YAŞANANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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