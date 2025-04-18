Trump: Çin ile iyi görüşmeler yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile iyi görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Trump, dün yaptığı açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakmıştı.

Trump diğer yandan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'la ilgili eleştirilerini yineleyerek, faizleri düşürmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı, Ukrayna Savaşı'na ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına benzer bir değerlendirmede bulundu.

Rusya ya da Ukrayna'nın anlaşmayı zorlaştırması durumunda, bu meseleyi pas geçeceklerini ifade eden Donald Trump, bunun olmamasını umduklarını dile getirdi.