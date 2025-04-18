Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: Çin ile iyi görüşmeler yapıyoruz | Dış Haberler

        Trump: Çin ile iyi görüşmeler yapıyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile iyi görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bırakmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Çin ile iyi görüşmeler yapıyoruz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile iyi görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

        Trump, dün yaptığı açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakmıştı.

        Trump diğer yandan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'la ilgili eleştirilerini yineleyerek, faizleri düşürmesi gerektiğini dile getirdi.

        ABD Başkanı, Ukrayna Savaşı'na ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına benzer bir değerlendirmede bulundu.

        Rusya ya da Ukrayna'nın anlaşmayı zorlaştırması durumunda, bu meseleyi pas geçeceklerini ifade eden Donald Trump, bunun olmamasını umduklarını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası