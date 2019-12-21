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HaberlerDünyaSon dakika! Trump savunma bütçesini imzaladı

Trump savunma bütçesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını imzaladı. İmzalanan bütçenin Türkiye ile ilgili kısmında, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve ülkeye, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor

Donald Trump
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bütçesini imzaladı. Bütçe, Türkiye'ye yönelik yaptırım maddeleri içeriyor.

SAVUNMA BÜTÇESİ'NDE TÜRKİYE DETAYI

İmzalanan bütçenin Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor. Bütçe'de, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

Bütçe, Savunma Bakanlığına, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerini en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.

GÜNEY KIBRIS'A UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU KALKIYOR

Bütçenin doğrudan GKRY ile ilgili olan bölümünde ise ABD'nin 1987'den bu yana bu ülkeye uygulamakta olduğu silah ambargosunun şartlı olarak kaldırılması öngörülüyor.

Bu bölümde satılan silahların son alıcısının GKRY yönetimi olması gerektiğine vurgu yapılırken, GKRY'nin kara para aklamayla mücadeleye devam ettiğinin ve Rus askeri gemilerinin Rum limanlarını kullanmadığının Kongreye tescil edilmesi şartı getiriliyor. Buna göre en az yılda bir kez ABD yönetiminin Kongreye, GKRY'nin bu şartlara uyup uymadığını tespit eden bir rapor sunması gerekiyor.

Bütçede ayrıca, bölgede "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımları kapsamına girecek adımlardan uzak durulması gerektiği de dile getiriliyor.

PENTAGON'A 738 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

İmzalanan bütçe kapsamında Pentagon'a askeri faaliyetleri için geçen yıla oranla 22 milyar dolar daha fazla bütçe ayrılması sonucu Savunma Bakanlığının bütçesi 738 milyar dolara çıkacak. Ayrıca ilk kez, askeri uzay gücü için de finansman ayrılacak. ABD’de Obamacare (Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası) olarak bilinen sağlık sisteminin finanse edilmesi için getirilen bazı vergiler ise iptal edilecek.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ GELMİŞTİ

Öte yandan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2020'de ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunca kabulünün, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilere her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu vurgulamıştı.

Sözcü Aksoy, şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD Kongresindeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD'li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının 'müttefiklik' kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir."

F-35 uçaklarının Türkiye'ye transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adasındaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz'deki iş birliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevrelerin girişimlerinin her şeyden önce ABD'nin kendi menfaatlerine zarar verdiğine işaret eden Aksoy, bu girişimlerin, bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğinin zamanla idrak edileceğini kaydetmişti.

Ayrıntılar gelecek...

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