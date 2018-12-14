Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup olduğu öne sürülen 219 muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gece 01:00’de eş zamanlı olarak daha önce haklarında idari ve adli işlem uygulanmayan tamamı muvazzaf asker olan 219 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

4'Ü ALBAY

Operasyon kapsamında 89’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85’i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11’i Jandarma Genel Komutanlığı ve 3’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı askerler olarak görev yaptıkları belirlendi. Gözaltı kararı verilen askerlerden 4’ünün Albay, 5’inin Yarbay, 10’unun Binbaşı, 14’ünün de Yüzbaşı olduğu da öğrenildi.

ANKESÖRLÜ TELEFON İRTİBATI

Örgüt içi iletişim için asker şahıslardan sorumlu sivil kişilerin irtibat amacıyla kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu ankesörlü hatlar ile iletişim kurulmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 219 asker hakkında yakalama kararı verildiği ifade ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ