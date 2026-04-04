Mart enflasyonu açıklandı! Mart ayında enflasyon ne oldu, düştü mü arttı mı?
Mart ayına ilişkin enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Şubat ayı verilerinin ardından Mart enflasyonunun da netleşmesiyle birlikte, emekli ve memur maaş zamlarını etkileyen üç aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece yılın ilk çeyreğine ilişkin ekonomik tablo daha belirgin hale geldi. Peki, TÜİK Mart enflasyon verileri arttı mı? İşte detaylar haberimizde...
2026 MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
TÜİK Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.
Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı.
TÜFE VE Yİ-ÜFE MART 2026 VERİLERİ
TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,87 yükseldi.
Enflasyon, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın enerji ve gıda başta olmak üzere çeşitli alanlardaki olumsuz etkilerine rağmen beklentilerin altında kaldı.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 7,58, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 28,08 artış oldu.
MART KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU
Mart enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Nisan ayında ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi.
2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLMUŞTU?
TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı saat 10.00'da açıkladı. Şubat enflasyonu yüzde 2,96 oldu.