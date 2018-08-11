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Turizm Bakanı'ndan Booking.com açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yılın ilk yarısında Rus turist sayısında yüzde 40 artış olduğunu belirterek toplamda 6 milyon sayısının yakalanabileceğini açıklarken, Booking.com meselesine de değindi. Bakan Ersoy, sorunun temelinde Booking.com’un kendisinin yattığını altını çizerek şirketin bakış açısını değiştirmesi gerektiğini belirtti. Booking.com üzerinden Mayıs 2017'den bu yana yurtiçi rezervasyon yapılamıyor

11.08.2018 - 13:33 | Güncelleme: AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’de bu sene rekor seviyede turist ağırlanacağını belirterek, “Ancak artık hedefimiz sayıları yakalamak değil, daha nitelikli turiste yöneliyoruz. Her gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.” dedi.

Ersoy, "Türkiye Festivali"nin açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa’da birçok ülkede Türkiye’ye yönelik politik bakışta yumuşama yaşandığını vurgulayan Ersoy, “Onlar da bazı gerçekleri görmeye başladılar. Bu da zaten turist trafiğine yansıyor. Avrupa’dan da çok ciddi artışlar var. Şu andaki uçak planlamaları doğrultusunda, önümüzdeki sene de çok umutlu gözüküyor.” ifadelerini kullandı.

RUS TURİST SAYISINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Türkiye’yi bu yıl ziyaret eden Rus turist sayısında ilk 6 ayda son derece iyi bir artışın yaşandığına işaret eden Ersoy, “Yılın ilk yarısında yüzde 40’lık bir artış var. Bu gidişatın böyle devam etmesini bekliyoruz. Sezon sonuna kadar böyle devam ederse 6 milyon rakamını yakalayacakmışız gibi görünüyor.” diye konuştu.

Türkiye’ye yönelik turistik ziyaretlerin önemli bir ivme yakaladığının altını çizen Ersoy, “Türkiye’de bu sene rekor seviyede turist sayısını yakalayacağız. Ancak artık hedefimiz sayıları yakalamak değil, daha nitelikli turiste yöneliyoruz. Her gelen turistin konaklama dışı harcamalarının artması için çalışma içerisindeyiz. Gidişatı iyi görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE VE RUSYA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Ersoy, gelecek yıl Türkiye ve Rusya arasında düzenlenecek Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’na ilişki hazırlıklara da değinerek, “Çok daha etkin aktivitelerle başlayacağız. Ciddi konsantre oluyoruz. 2019’da Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğimizin hem kültürel hem siyasi hem de halklar arasında fazlasıyla artacağını düşünüyorum.” dedi.

Booking.com’a ilişkin sürecin çözümü için ise şirketin atması gereken adımlar olduğunu anlatan Ersoy, “Sorunun temelinde Booking.com’un kendisi yatıyor çünkü kendisi ısrarla ‘Ben Türkiye’de vergi ödemeyeceğim’ diyor. Booking.com’un bakış açısını değiştirmesi gerekiyor.” diye konuştu.

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Yorumlar 1
  • Misafir 17 dakika önce
    dolar 6 euro 7 olmuş ben turist olsam ben de türkiyeye tatile gelirim, yurdum insanı tatile gidebiliyor mu gerek yurtiçine gerek yurtdışına buna cevap verebilmek lazım...
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