Türkiye'den sonra ikinci ülke: Polonya'da süreç nasıl ilerliyor? 0:00 / 0:00

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından dünyada yeni bir mülteci krizi daha doğdu. 3 milyona yakın Ukraynalının sığındığı Polonya, Türkiye'den sonra en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Bir anda hızlı bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalan Polonya'da süreç nasıl ilerliyor? Polonya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkede yürütülen mülteci politikasını Habertürk'e anlattı.

Öncelikle İçişleri ve İdare Bakanlığı'na bağlı tüm hizmetler ve voyvodalar (Polonya'nın birinci düzey idari bölümü), Ukrayna'dan gelen tüm mültecilere yardım etmekle görevli. Sınır Muhafızları görevlileri, Ukrayna ile sınır kapılarında savaştan kaçan insanları kontrol ederken, voyvodalar onlara yönelik genel yardımı koordine ediyor. Bu amaçla birçok bilgi noktası kuruldu, bunların ötesinde itfaiye görevlileri mültecilerin taşınmasına yardımcı oluyor, polisler güvenliği sağlıyor.

Polonya İçişleri Bakanlığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan 2,96 milyon kişinin Polonya'ya giriş yaptığını aktardı.

SINIR MUHAFIZLARI

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, Polonya Sınır Muhafızları sınır geçişlerindeki personel sayısını güçlendirdi, tüm sınır geçiş noktaları faaliyete geçti ve kapasiteleri arttı. Ukrayna ile olan sekiz sınır kapısının tamamında yaya geçişi ve araç girişi yapılıyor. Ek olarak, insanlar Przemyśl ve Dorohusk'taki iki demiryolunu kullanarak da geliyor.

Sınır Muhafızları yolcuları kontrol ediyor, Polonya'ya giren kişilerin kimliğini doğruluyor. "Yeşil geçiş" olarak adlandıran belgenin kontrolü sağlanıyor ve yetkililer kaçan kişilere bilgi veriyor. Ukrayna'dan gelen her kişiye, mülteciler için temel bilgileri içeren bir broşür de verilmektedir. Bu broşür 4 dilde: Ukraynaca, Lehçe, Rusça ve İngilizce.

VOYVODALAR

Hem Lubelskie ve Podkarpackie sınırında hem de Polonya'nın her yerinde bulunan Voyvodalar, Ukrayna'daki savaştan kaçan insanlar için kabul noktaları düzenledi. Polonya'da kalacak kesin bir yeri olmayan, Ukrayna'dan kaçan herkes kabul noktasına gidebiliyor.

Daha sonra Polonya'da kalacakları, temel tıbbi bakım alacakları, kendilerine geçici konaklama sağlanacak yer hakkında bilgi veriliyor. Hepsi Polonya sağlık hizmeti aracılığıyla ücretsiz tıbbi bakıma erişebiliyor. Tüm şehirlerde tren istasyonlarında ve belirli otobüs istasyonlarında Ukrayna'dan gelen mülteciler bilgi noktaları bulunuyor.

İTFAİYE

Ukrayna vatandaşlarının Polonya topraklarında kabulü ile bağlantılı olarak, Devlet İtfaiye Teşkilatı, ülke genelinde sınır kapılarında sefer düzenliyor. Ek olarak, Almanya'ya seyahat etmek isteyen Ukrayna vatandaşları için çeşitli tren istasyonlarına (Krakow ve Varşova Merkez İstasyonu dahil) ulaşım sağlanıyor.

Ülkenin her yerinden Devlet İtfaiye Teşkilatı itfaiyecileri ve itfaiye okullarının öğrencileri, Ukrayna'dan gelen tüm mültecilere destek sağlıyor. Devlet İtfaiye Teşkilatı ve Gönüllü İtfaiye Teşkilatlarının itfaiyecileri de çalışmalara destek veriyor. (Örneğin; Çadırlara ısıtıcı, yatak, sandalye, masa vb. sağlayarak.)

Mart ayında yaklaşık 1000 itfaiyeci ve 200 ila 400 otobüs (Devlet İtfaiyesi ve Polise ait 104 otobüs dahil) bu bağlamda günlük faaliyetlere katıldı. Ayrıca, Devlet İtfaiyesi sağlık görevlileri, acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan Ukrayna vatandaşlarını alan tıbbi treni yönetiyor.

POLİS

Polis memurları, Ukrayna'dan gelen mültecilerin geldiği tüm noktalarda onların güvenliğiyle ilgileniyor. Polis Başkomutanlığının kararıyla görevliler, kabul noktalarına, tren istasyonlarına ve mültecilerin kaldığı diğer yerlere yönlendirildi. Bu noktaların faaliyete geçtiği ilk saatlerden beri, polis memurları sürekli olarak mültecilerin güvenliğiyle ilgileniyor ve onların huzurunu sağlıyor.

Trafik polisleri de, yardımlarla sınıra doğru ilerleyen çok sayıda konvoyun sorunsuz geçişini sağlıyor. Polis memurları, mültecilerin kaldığı yerlerde devriye geziyor ve mültecilerin alınmasına ve bakımına yardımcı oluyor.

Polis ayrıca iki yardım hattı kurdu: biri Ukrayna'dan kayıp kişilerin gelmesi durumunda iletişime geçilecek hat, diğeri insan ticareti gibi suçlar hakkında bilgi verilmesi için düzenlenen hat.

Ukrayna vatandaşlarının kaldığı yerlerde, oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi veren ve nasıl önlenebileceklerini anlatan broşürler dağıtılıyor. Ek olarak, Ukraynaca mesajlar yayınlanmakta. Dahası yetkililer, mültecilerle Polonya'da yürürlükte olan güvenlik ve yönetmeliklerle ilgili konuları tartıştıkları özel toplantılar düzenliyor.

YABANCILAR OFİSİ

Yabancılar Ofisi, yardıma ihtiyacı olan kişilerin taleplerini ele almak için özel bir yardım hattı işletmekte. Büro çalışanları kontrol noktalarında bulunuyor ve orada kalan yabancılara doğrudan destek sağlıyor. Ukrayna’dan gelen kişilerin ülkede kalışlarına ilişkin yasal düzenlemeleri de hazırlanıyor.

Ayrıca Yabancılar Ofisi, Ukrayna vatandaşı olmayan geçici koruma altındaki yabancılara da destek sağlıyor.