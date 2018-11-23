Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak bu etaba, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor da dahil oluyor.

Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

Sivas Belediye Spor - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok

Nazilli Belediyespor - Göztepe

Gençlerbirliği - Hatayspor

Adana Demirspor - Başakşehir

Boluspor - Van BŞB

Altay - Kayserispor

Ümraniyespor - 1461 Trabzon

Menemen Bld - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Giresunspor

Fatih Karagümrük - Akhisarspor

Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

Bodrumspor - Ankaragücü

Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Bld.

Keçiörengücü - Galatasaray

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