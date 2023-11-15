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        Haberler Gündem 3. Sayfa Terasta çocuk öldüren maganda kurşunu: 2 zanlı tutuklandı! - Son dakika haberi

        Adana'da terastaki çocuğun silahla kavga sırasında ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da 6 yaşındaki kız çocuğunun terastayken maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybettiği olayda yeni bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturmada 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:31
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        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
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        Adana'da sokaktaki silahlı kavga sırasında evinin terasında bulunan bir çocuğun vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesinde iki kişi arasında sokakta çıkan silahlı kavga sırasında Suriye uyruklu Fatma Risvadi'nin (6) evinin terasındayken boynundan vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Fotoğraf: İHA

        Ekipler, silahlı kavgaya karıştığını belirlediği Süleyman B. (22) ve husumetlisi olduğu İmam G'yi (23) operasyonla yakaladı. Ayrıca, kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 2 tabanca da ele geçirildi.

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        Polis ekipleri, olay yerindeki boş kovanları topladığı öne sürülen Haşim B'yi de adresine baskın düzenleyerek yakaladı.

        Emniyete götürülen Süleyman B. ve İmam G'nin ifadelerinde, çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan kurşunun kendi silahlarından çıkmadığını öne sürüp birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Süleyman B. ve İmam G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Haşim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 30 Ekim'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında Fatma Risvadi evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanmıştı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, 4 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Polis, olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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