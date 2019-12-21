Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

En kötüsünden en iyisine Star Wars filmleri

İHA

Ordu'da, edinilen bilgiye göre, Ankara’dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı. Ordu'da havalimanından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İHA'da yer alan habere göre İnez’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Camii'nde kılınacağı öğrenildi. (Ayrıntılar geliyor...)