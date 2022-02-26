Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşlarına önemli uyarı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşlarını uyardı.

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter'daki hesabından 'Önemli; Ukrayna'dan Polonya'ya geçen vatandaşlarımız' başlığı ile şu uyarıyı yaptı:

"Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşova'da Chopin Uluslararası Havalimanı'nın yakınındaki 'Sangate Otel'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür. Otelde sizlere Varşova Büyükelçiliğimiz de yardımcı olacaktır. Acil insani durum nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya özel izinle ve Schengen vizesi aranmadan gelenler Polonya'dan 15 gün içerisinde ayrılmak ve ülkemize dönmek mecburiyetindedirler."

DİĞER ÜLKELERDE UYGULANAN PROSEDÜR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye gelişlerinde sınır kapılarından geçişleri kolaylaştırmak için bölgedeki ülkelerle yakın iş birliği yürütüldüğünü kaydetti.

Twitter'dan paylaştığı mesajda Kıran, "Ukrayna'dan kara yolu ile tahliye operasyonlarımıza başladık. Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın iş birliği içindeyiz." ifadesini kullandı.

Kıran, Ukrayna'dan ayrılacak vatandaşların kara sınır kapılarından geçişlerinde tabi olacakları uygulamalara da yer verdi.

Buna göre, söz konusu sınır kapılarındaki güncel uygulamalar şöyle:

Polonya: Pasaport veya kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Romanya: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Moldova: Pasaport veya kimlik kartıyla (PTF Criva-Mamaliga, Larga-Kelmenti, Bbriceni-Rossoşani, Palanca-Maiki-Udobnoe, Giurgiuleşti-Reni sınır kapıları) girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Macaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi veya aşı sertifikası (antijen testi yapılmaktadır) isteniyor. Aşı sertifikası olmayanlara PCR testi yapılıyor. Vize isteniyor.

Slovakya: Pasaport veya (Slovakya makamlarınca yapılacak) bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor.

Bulgaristan: Pasaportla girilebiliyor. PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmiyor."