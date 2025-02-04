Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Özdağ'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!" denildi.

Habertürk Giriş: 04.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:20 facebook

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