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Haberler Sağlık
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Son dakika vaka sayısı 13 Temmuz | Bakan uyardı! Korona vaka sayısı tablosu açıklandı mı?

Korona vaka sayısı 13 Temmuz tablosu henüz açıklanmadı. Ancak dün ki rakamlar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Öte yandan Bakan Koca'dan korona vaka sayılarıyla ilgili uyarı geldi. İşte korona vaka sayısı tablosu 12 Temmuz rakamları...

Son dakika vaka sayısı 13 Temmuz | Bakan uyardı! Korona vaka sayısı tablosu açıklandı mı?

Korona vaka sayısı 13 Temmuz tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde yayınlanacak. Dün ki vakalar ise her gün olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Merak edenler için 12 Temmuz korona vaka sayısı son dakika tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel korona vaka sayısı tablosu...

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunu paylaşırken, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor" uyarısında bulundu.

12 TEMMUZ VAKA SAYISI TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 27,63 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 331 bin 801 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 698 bin 483'ü birinci doz, 17 milyon 152 bin 942'si ikinci doz, 2 milyon 887 bin 404'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 738 bin 829'a yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı olarak sıralandı.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

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