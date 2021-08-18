Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede sağanak!

Vanuatu'da deprem! 0:00 / 0:00

Reuters'ın aktardığı habere göre, yetkililer, Vanuatu'nun Port-Olry sahili yakınlarında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yakın bölgeler için bir tsunami uyarısını tetiklediğini söyledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) deprem, 91 km derinlikte ve Port-Olry'nin yaklaşık 19 kilometre kuzeybatısındaydı. Jeolojik araştırma. USGS başlangıçta büyüklüğü 7, 1 ve derinliği 83,3 km olarak belirlemişti.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, merkez üssüne 300 kilometre mesafede bulunan kıyılar için tehlikeli dalgaların mümkün olduğunu aktardı.