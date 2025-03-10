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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: X çöktü mü? X (Twitter) neden girilmiyor, erişim engeli mi geldi, kapandı mı, açıklama geldi mi, X açıldı mı, X neden giriş yapamıyorum?

        X'te erişim sorunu: X hesaplarına giriş yapılıyor mu, sorun çözüldü mü?

        Türkiye'deki X kullanıcıları, sosyal medya hesabına giriş yapamayınca X'teki erişim sorunu gündeme geldi. Öğlen saatlerinde X'in internet sitesine ve uygulamasına giren kullanıcılar yüklenmeyen bir sayfa ile karşılaştı. Peki, X'teki erişim sorunu sürüyor mu, düzeldi mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:22
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        Bugün Türkiye'deki X kullanıcıları hesaplarına girmekte zorluk yaşadı. Platformun hem internet sitesi hem de mobil uygulaması açılmasına rağmen içerikler yüklenmedi. Peki, X düzeldi mi, sorun devam ediyor mu? İşte, X'te son durum...

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        X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?

        Sosyal medya kullanıcıları, öğlen saatlerinde X hesaplarına giriş yapamadı. Bir süre devam eden erişim sorunu düzeltildi. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapabiliyor.

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        X ERİŞİM SIKINTISI İÇİN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

        X'te yaşanan erişim sorunu nedeniyle bir açıklama yapılmadı.

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