Yakında soğuklar var, öncesi ise güneşli 0:00 / 0:00

Geçirdiğimiz hafta sonunda Türkiye’nin yarısından fazla alanda yağmur gördük, özellikle Akdeniz ışıl ışıl şimşeklerle sağanak yağışlı iki gün geçirdi. Bu hafta ise Türkiye’de yağmurlar parça parça ve çok geniş alanları kaplamıyor. Pazartesi (bugün) Ankara’da zayıf kuvvette yağmur var. Kayseri, Sivas, Erzincan, Kars gibi ağırlıklı Doğu Anadolu merkezlerinde yağmur sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Doğuda kuvvetli yağışlar yerel su baskınları ve yıldırım düşmesi gibi risklerle birlikte geliyor. Bu sırada Karadeniz kıyılarında bulutlar yine yerinde, zaman zaman orta kuvvetli yağmur bölge genelinde görülebilecek. İstanbul’da haftanın havasını poyraz domine ediyor, kuzeydoğudan serin esmeye devam edecek ama hafta ortası (çarşamba-perşembe) zayıflayıp hafta sonu yeniden kuvvetli esecek. Karadeniz üzerinden Marmara’ya sokulan hava beraberinde yer yer yağmur taşıyor, Sapanca-Düzce-İstanbul arasında İstanbul’da daha zayıf olmak üzere yağmur görülürken hava da akşam 15 derecelere kadar soğuyor. Salı günü Marmara’nın bu lokal yağmurları daha da azalıyor ve Çarşamba tüm batı bölgelerde hava açıyor. Güneşi gören merkezler yeniden 20°C’yi aşıyor ama çarşamba ve perşembe beklenen bu ısınma kısa süreli.

Gelecek hafta sonu yeni, kısa süreli ama daha ciddi bir soğuk havanın etkisine girebiliriz. Bu soğuk ve yağışlı hava ülkemizin Doğu ve Kuzeydoğu dağları ile yaylalarına kar yağışları getirebilir. 21-22 Ekim’de bu yüksek kesimlerin kar yağışıyla birkaç saatte beyazlaması muhtemeldir. Bu tahmini takip edip güncellemeyi cuma gününden önce yapalım. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yüksek yollarında kar yağışlarına hazırlıksız yakalanmayalım. Aslında geçtiğimiz yılların bu tarihlerinde yayla ve dağlarımıza çoktan kar yağmış ve yer yer tutmuştu fakat bu yıl Ekim ayının sonlarına kalmış görünüyor. 20-21 Ekim’de Marmara bölgesi geneli ve İstanbul için de soğuk havalar görünüyor ancak şimdilik tehlikeli görünen bir yağış tahmini olmadığı gibi yağmurun kendisi de yok. Gelecek hafta zayıf ve lokal yağmurlar dışında İstanbul için kurak geçecek görünüyor. İyi bir hafta olsun.