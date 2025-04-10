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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan Cuma Ankara'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?

        Valilikten açıklama geldi! Yarın Ankara'da okullar tatil mi, ders yapılacak mı?

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde valilikler eğitime ara verildiğini yaptığı son dakika açıklaması ile duyuruyor. Bu kapsamda 11 Nisan Cuma günü okula gitmek durumunda olan öğretmen ve öğrenciler, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan okul var mı, ders var mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 11 Nisan Cuma Ankara'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 10.04.2025 - 23:03
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        Soğuk havanın etkili olduğu yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Başta Ankara olmak üzere birçok ilde etkisini artıran kar yağışı bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte aksamaların ve don olaylarının yaşandığı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak edilen konular arasında yer aldı. Bu kapsamda Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından okulların durumuna ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 11 Nisan Cuma Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

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        YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cuma günü beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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        ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

        Bölge genelinin çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. iç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

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        HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece düşeceği tahmin edilmektedir.

        RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-60 km/sa), denizlerde ise kuzeybatıdan fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

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