        Son dakika: Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

        Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü

        Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Yetkililer, durumu değerlendirmek için ırmaktan numune aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 12:37 Güncelleme: 10.01.2026 - 12:37
        Yeşilırmak'ta çok sayıda balık öldü!
        Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Yetkililer, durumu değerlendirmek için ırmaktan numune aldı.

        BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yapıp numune aldı. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.

        #TOKAT
