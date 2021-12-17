Yol kenarında cansız beden! Katil yine şoke etti! 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da, 16 Aralık Perşembe günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi Yolu Dokuz mevkiinde kan donduran bir olay meydana geldi.

BİR ERKEĞE AİT CANSIZ BEDEN

İHA'da yer alan son dakika haberine ve edinilen bilgiye göre, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 35 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı.

GÖĞÜS KISMINA İKİ KURŞUN

Vücudunun göğüs kısmına tabancayla 2 el ateş edilerek öldürülen kişinin üzerindeki kimlik, telefon gibi kişisel eşyaları üzerinde bulunamadığı için şahsın kimliği tespit edilemedi.

MAKTULÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri yaptığı detaylı araştırmalarda maktulün 1985 doğumlu Mehmet Ali Güçlü olduğunu tespit etti.

BİR GECE ÖNCE KATİLLE GELMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde maktulün öldürülmüş olarak bulunmadan bir gece önce kendisinin kullandığı araçta yanında bir kişiyle olay yerine geldiği, aracın olay yerinden bu kişi tarafından götürüldüğü tespit edildi.

KAMERALAR İNCELENDİ KATİL BULUNDU

Polis ekiplerince olay yerinden maktulün evinin olduğu yere kadar tüm kameraların izlenmesi üzerine cinayet zanlısının öldürülen Mehmet Ali Güçlü'nün arkadaşı S.G. olduğu belirlendi. Katil zanlısının evini tespit eden ekipler, çalışma başlattı ve adrese gitti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polislerin evine geldiğini fark eden zanlının, kiraladığı araçla kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Kısa süreli takip sonucunda yakalanan cinayet zanlısı S.G., olayda kullandığı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı vaziyette 12 adet fişek, maktule ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve kredi kartları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

Şüpheli şahsın alınan ilk ifadesinde alacak verecek konusundan dolayı maktulü kendisinin öldürdüğünü, şahsın kimliği tespit edilmemesi için Mehmet Ali Güçlü’ye ait kimlik belgelerini ve telefonunu aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ KONTROL ETMİŞ

Ayrıca cinayet zanlısının cinayeti işledikten sonra maktulün aracını gece saatlerinde evinin önüne nizami bir şekilde park ettiği tespit edildi. Daha sonra katil zanlısının kiralık araçla olay yerine Mehmet Ali Güçlü’nün ölüp ölmediğini kontrol etmek için gittiği de ortaya çıktı. Cinayet zanlısı S.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.