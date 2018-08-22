Yunanistan'da Danıştay'ın 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere sığınma hakkı vermesiyle ilgili hükümetten ilk yorum geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Yunan yargısı skandal bir karara daha imza atmış oldu. Bu başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını gösteriyor. Yunan yargısı Türkiye düşmanları ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur. Teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ