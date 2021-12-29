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Haberler Dünya Son dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak duyurdu

Son dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem
Reuters

Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

EMSC: DEPREM 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği habere göre, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. EMSC ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurmuştu.

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