Reuters

Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

EMSC: DEPREM 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği habere göre, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. EMSC ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurmuştu.