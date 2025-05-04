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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Zafer Partili gençlik kolları başkanına soruşturma | Son dakika haberleri

        Zafer Partili gençlik kolları başkanına soruşturma

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:47
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        Zafer Partili gençlik kolları başkanına soruşturma
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’na sosyal medyada ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma açıldığını duyurdu.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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