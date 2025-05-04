Zafer Partili gençlik kolları başkanına soruşturma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:47 facebook

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