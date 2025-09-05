Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER | Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 6 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama

        Balıkesir'de deprem! 6 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir'de deprem oldu. İşte 6 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 07:16 Güncelleme: 06.09.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 16.47’de 1.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.43’te 1.0 büyüklüğünde deprem oldu.

        3

        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:30’da Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 20.42 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:10’da Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine 23.59 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 9.35 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        5

        5 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-09-05 16:47:48 39.2375 28.20417 7.06 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-05 16:43:56 39.17139 28.21167 6.91 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-05 16:29:27 38.22194 38.70472 7.0 ML 2.3 Pütürge (Malatya)

        2025-09-05 16:26:50 39.27278 28.01889 7.04 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-05 16:08:41 39.23583 28.16194 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-05 16:06:25 37.38361 37.01806 10.21 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

        2025-09-05 15:50:14 39.20444 28.165 8.12 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

