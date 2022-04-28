SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 28 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

Deprem bölgesi olan Türkiye'de yaşanan son son depremler merak konusu oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son dakika depremleri anlık olarak paylaşıyor. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 28 Nisan 2022 Perşembe günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası ve listesi...

28 NİSAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

28 NİSAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.28 11:57:53 36.6860 36.4798 7.2 -.- 2.5 -.- AKTEPE-HASSA (HATAY) İlksel

2022.04.28 10:33:59 38.9735 37.3867 0.0 -.- 1.7 -.- DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel

2022.04.28 10:33:50 35.9057 30.9613 10.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.28 09:28:54 37.8615 29.2873 5.0 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.04.28 09:24:46 37.8892 29.2533 7.6 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2022.04.28 08:55:39 39.5110 38.3370 0.0 -.- 2.0 -.- SARIKONAK-ILIC (ERZINCAN) İlksel

2022.04.28 08:06:05 38.4860 30.7547 23.7 -.- 1.5 -.- BOZAN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.04.28 07:35:50 37.8542 29.2808 11.8 -.- 2.0 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.04.28 06:50:11 37.0185 28.3758 7.5 -.- 1.9 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 06:45:12 37.0505 28.4273 19.1 -.- 1.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 06:06:55 37.0198 28.3742 10.1 -.- 1.9 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 05:41:01 38.9663 26.0187 5.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.28 04:55:14 35.5052 27.5708 24.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.28 04:47:04 39.2662 29.1355 7.8 -.- 2.2 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel

2022.04.28 04:42:57 39.2792 29.1425 6.1 -.- 1.8 -.- GONCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel

2022.04.28 04:40:01 39.8850 26.0250 10.8 -.- 1.5 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel

2022.04.28 04:26:20 40.8380 31.6448 5.3 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel

2022.04.28 04:25:44 39.7812 41.1007 5.0 -.- 1.7 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2022.04.28 04:13:49 38.2197 36.3897 8.3 -.- 1.6 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.04.28 04:00:28 38.0383 42.5655 5.0 -.- 1.9 -.- GONULLU-HIZAN (BITLIS) İlksel

2022.04.28 03:38:32 37.0650 28.4068 12.5 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 03:22:26 38.2003 36.2618 13.5 -.- 1.2 -.- TASPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2022.04.28 01:39:50 37.0418 28.4020 16.3 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 01:32:38 37.0288 28.3897 15.6 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 01:30:15 37.0185 28.3982 10.9 -.- 2.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 01:00:24 40.5457 30.6002 7.1 -.- 1.8 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.04.28 00:55:17 41.7897 24.1318 11.7 -.- 2.0 -.- BULGARISTAN İlksel

2022.04.28 00:41:22 41.8060 24.1070 11.5 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN İlksel

2022.04.28 00:28:01 36.9513 27.6125 12.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel