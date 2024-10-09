Son depremler listesi 10 Ekim: AFAD ve Kandilli ile az önce Erzurum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 10 Ekim 2024 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Erzurum'da peş peşe deprem oldu. İşte, 10 Ekim 2024 Son depremler listesi ile Hatay deprem merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Erzurum'da peş peşe deprem oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 10 Ekim 2024 son depremler listesi...
ERZURUM'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Erzurum ili Pasinler ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi.
1. sarsıntı
Yer: Pasinler (Erzurum)
Tarih: 2024-10-09
Saat: 12:41:32
Enlem: 39.91028
Boylam: 41.55639
Derinlik: 7.1 MW
Büyüklük: 3.4
2. sarsıntı
Yer: Pasinler (Erzurum)
Tarih: 2024-10-09
Saat: 13:45:40
Enlem: 39.90306
Boylam: 41.55361
Derinlik: 7.01 ML
Büyüklük: 2.7
3. sarsıntı
Yer: Pasinler (Erzurum)
Tarih: 2024-10-09
Saat: 14:41:17
Enlem: 39.90083
Boylam: 41.57028
Derinlik: 6.9 ML
Büyüklük: 3.4
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.