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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 14 MART 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile bu sabah deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 14 Mart 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile bu sabah deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün Adıyaman ve Ağrı'da deprem oldu. Sarsıntı hisseden vatandaşlar ''AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Mart 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:21 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:43
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Adıyaman ve Ağrı’da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 14 Mart 2025 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

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        ADIYAMAN’DA DEPREM

        14-03-2025 02:34:53 37.725 37.6956 12.73 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman)

        14-03-2025 02:34:53 37.725 37.6956 12.73 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman)

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        AĞRI’DA DEPREM

        14-03-2025 01:50:48 39.4019 44.0836 7 ML 2.3 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [04.03 km] Doğubayazıt (Ağrı)

        14-03-2025 00:05:05 39.0642 44.6994 7.03 ML 2.5 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [47.56 km] Doğubayazıt (Ağrı)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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