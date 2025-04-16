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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 16 Nisan 2025 Çarşamba: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise bu noktada ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 16 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:57
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        Son depremler listesi 16 Nisan 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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        AMASYA'DA DEPREM

        Amasya Merkez'de saat 13:17’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7.02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM OLDU!

        Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 12:48’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 16.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Saat 05:04’te de Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD, sarsıntıyı 6.98 kilometre derinlikte kaydetmişti.

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        ADIYAMAN’DA DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:46’da Adıyaman ili Gölbaşı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 13.36 km derinliğinde gerçekleşti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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