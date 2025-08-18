Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 18 AĞUSTOS 2025: Balıkesir ve Osmaniye'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir ve Osmaniye'de deprem! 18 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 18 Ağustos Pazartesi günü sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yaşanan her deprem sonrası Türkiye fay hattı haritası gündeme geliyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depremi sonrası bölgede tedirginlik sürüyor. Peş peşe artçılar yaşanırken son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 18 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık takip ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 07:50 Güncelleme: 18.08.2025 - 07:50
        1

        Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile güncelleniyor. Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listede yerini alıyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların endişesi sürüyor. Artçı sarsıntılar devam ederken ‘’Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aranıyor. Öte yandan diri fay hattının bulunduğu illerde son dakika deprem haberleri mercek altına alınıyor. İşte, 18 Ağustos 2025 Türkiye son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03:14'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

        AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06:00'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

        AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06:00'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

        3

        OSMANİYE'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 04:10'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

        4

        18 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-08-18 06:00:59 39.23111 28.18722 5.54 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-18 06:00:22 39.23806 28.18583 5.25 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-08-18 04:10:33 37.6775 36.16917 7.14 ML 3.5 Kadirli (Osmaniye)

        2025-08-18 03:14:05 39.23722 28.19389 6.6 MW 3.7 Sındırgı (Balıkesir)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

