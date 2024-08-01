Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?

        Malatya ve Tunceli'de deprem! 2 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 24 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, 2 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 08:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 24 deprem geçti. İşte, 2 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        2

        TUNCELİ'DE DEPREM OLDU

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 03.14'te meydana gelen sarsıntı yerin 6 kilometre altında kaydedildi.

        Tunceli'de başka bir deprem daha meydana geldi. Yine Ovacık ilçesinde saat 14.05'te 2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

        3

        MALATYA SALLANDI!

        Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması