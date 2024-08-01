Malatya ve Tunceli'de deprem! 2 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 24 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, 2 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 24 deprem geçti. İşte, 2 Ağustos 2024 son depremler listesi...
TUNCELİ'DE DEPREM OLDU
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 03.14'te meydana gelen sarsıntı yerin 6 kilometre altında kaydedildi.
Tunceli'de başka bir deprem daha meydana geldi. Yine Ovacık ilçesinde saat 14.05'te 2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
MALATYA SALLANDI!
Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.52'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.