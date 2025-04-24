AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde bugün yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son olarak meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. Gelişmeler 24 Nisan bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Diri fay hattının geçtiği iller Türkiye fay hattı haritası ile öğrenilebiliyor. İşte, 24 Nisan 2025 Perşembe Türkiye AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…