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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Ekim! AFAD ve Kandilli verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? Konya deprem ile sallandı!

        Konya deprem ile sallandı! 4 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Konya'da deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 4 Ekim 2024 Cuma son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 07:10 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:32
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        Son depremler listesi 4 Ekim 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Gün içerisinde ülke genelinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD son dakika haberine göre Konya deprem ile sallandı. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 4 Ekim son depremler listesi…

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        KONYA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08.57'de Konya ili Karapınar ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.9 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 13.71 km derinliğinde kaydedildi.

        Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Deprem sonucundan herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmemiştir" denildi.

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        MALATYA'DA DEPREM!

        AFAD verilerine göre, saat 13:25'te Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem oldu.

        Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen deprem, 7.0 km derinlikte gerçekleşti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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