En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ soruları gündemden düşmüyor. AFAD verilerine göre Mardin’de hissedilen 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Balıkesir ise peş peşe sallandı. İşte, 4 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...